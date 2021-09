Moja muzika je jača od bilo kakvog mača

U subotu su Partibrejkersi održali veliki koncert na stadionu Tašmajdan u Beogradu pred, netko je spomenuo, 5000 ljudi. Čini se da je bilo dobro, brdo je videa na YouTubeu, veliki ekran, gosti legendarni Dragi i Žika Jelić iz Yu grupe, vatromet za kraj, sve je snimala i televizija… O koncertu

Pjevač Zoran Kostić Cane dao je upečatljiv intervju (kao i uvijek) prije koncerta: Ja sam tehnološki pregažena ličnost. Za mene su to sve besmislice. Na društvenim mrežama ti gledaš kako beznačajni ljudi daju sebi na značaju. Trgovina informacijama, skrivanje istine. Oduzima se nevinost i oduzima se istina istini. Ona se pretvara u prilagodljivu laž. Ne znam kako će se spasti oni koji su se upecali u te mreže, u društvene mreže. Mi ne možemo da zabranimo našoj deci da se time bave jer je to isto kao sa drogom ili alkoholom. To je slobodna ponuda, konkurs je uvek otvoren, a na tebi je da odlučiš da li ćeš biti čovek ili roblje. Ali, ljudi ne razmišljaju u tim kategorijama, oni misle da su važni jer im stižu poruke. Ovaj svet je došao do kraja uz pomoć tehnologije. Sve to kao onlajn i slično… To je samo formiranje redova za pokretnu traku… Evo još jedan intervju za Danas.