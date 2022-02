Jedan od glavnih kriterija upitnika porezne po kojima se prosuđuje je li nešto prikriveni rad jest pitanje: Postoji li isplatitelj primitaka čije isplate čine 50% ili >50% vaših ukupnih primitaka? Upravo je to pitanje na koje svaki paušalac mora dati odgovor i ako je on pozitivan (što se u razgovoru s mnogima ispostavlja da većinom jest, čak i kada imaju više klijenata), paušalac ima veliku šansu dobiti rješenje da obrt koristi za prikriveni nesamostalni rad. Kako su istaknuli i u svom otvorenom pismu, inicijativa paušalnih obrtnika smatra da je proizvoljna evaluacija kriterija od slučaja do slučaja netransparentna i pogrešna – te pozivaju na bodovanje. Tražimo jasne kriterije i jasna pravila igre, te da nas se napokon pusti da radimo i živimo, tražimo li previše? Netokracija