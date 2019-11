Prije 50 godina počela se emitirati emisija za djecu Sesame Street. Nakon 5,000 epizoda i emitiranja u 150 zemalja, milijuni djece odrastali su i još uvijek odrastaju s poznatom melodijom “Can you tell me how to get, how get to Sesame Street?”. Sve je počelo kad su se utemeljitelji Lloyd Morrisett i Joan Ganz Cooney obratili Harvardu s idejom o novom pristupu poduci malih Amerikanaca.