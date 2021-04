Proizveo je 5 grama kisika – a to je astronautu dovoljno za otprilike deset minuta disanja tijekom normalnih aktivnosti. Sustav “The Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment” ili kraće MOXIE, zlatna je kutija veličine automobilskog akumulatora i nalazi se unutar prednje desne strane rovera. MOXIE koristi električnu energiju i kemiju za cijepanje molekula ugljikovog dioksida, koje se sastoje od jednog atoma ugljika i dva atoma kisika. Napravljen je da može proizvesti do 10 grama kisika na sat. HRT

In yet another first, @NASAPersevere has extracted oxygen from the Martian atmosphere – a critical step toward future human exploration. An instrument on the rover called MOXIE is working, converting carbon dioxide into oxygen: https://t.co/0THbHUNSSC pic.twitter.com/25yP5VCrKx

