Korzet, intrige i pokoji leš u samostanu

Journal donosi preporuke hvaljenih romana koji nas vode kroz različite povijesne epohe i ljudske sudbine. “Ponos i predrasude” bezvremenska je romansa o društvenim normama, dok “Orkanski visovi” nude mračnu, destruktivnu ljubavnu priču iz viktorijanskog doba. “Wolf Hall” oživljava političke intrige tudorske Engleske kroz lik Thomasa Cromwella, a “Ime ruže” donosi napeti detektivski misterij iz tajnovitog srednjovjekovnog samostana. Naposljetku, “Pačinko” je emotivna, epska saga o borbi i preživljavanju generacija jedne korejske obitelji u Japanu. Svako djelo nudi vrhunski spoj autentične atmosfere i nezaboravnih likova.