Povijest se može objasniti i - matematikom

Peter Turchin, utemeljitelj kliodinamike, primjenjuje matematičke modele i velike povijesne baze podataka kako bi otkrio ponavljajuće obrasce društvene stabilnosti, kriza i nastanka carstava. Njegove teorije sekularnih ciklusa, imperiogeneze i prekomjerne proizvodnje elita nude okvir za razumijevanje kako povijesnih imperija tako i današnjih geopolitičkih i političkih napetosti. Turchin pokazuje da rat, demografija i nejednakost dugoročno oblikuju društva te da suvremene nestabilnosti u SAD-u i Europi slijede obrasce viđene mnogo puta u prošlosti. Premda ga kritiziraju za pojednostavljivanje složenih procesa u povijesti na brojke i modele, Turchin je nepobitno revolucionirao dijalog među znanostima. Pokazao je da se povijesne teorije mogu i moraju testirat. Zvonimir Šikić za Ideje.