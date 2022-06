Ponuda uključuje noćenje s buffet doručkom za 2 osobe + gratis paket za 1 dijete do 4 godine u Grand Hotelu Slavia 4* u prvom redu do mora, korištenje unutarnjeg slatkovodnog bazena i fitnessa, rani check in od 10 h i kasni check out do 15 h i parking. Možete birati između noćenja s doručkom u Standard sobi za 945 kn ili Premium/Comfort sobi s pogledom na more za 1020 kn. Rok iskoristivosti 30.6.2022. Možete kupiti više ponuda za duži boravak, a imate i različitih opcija nadoplata za djecu i odrasle. Detalje pogledajte na Ponudi dana.