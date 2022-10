Dobra zabava, loš odgoj

Legendarni pisac koji je poznat po djelima kao što su Watchmen, V For Vendetta i Batman: The Killing Joke, osvrnuo se na dominaciju Marvela i DC-a u svijetu kinematografije, sugerirajući da bi “jednostavnije stvarnosti” mogle biti opasne. “Ta vrsta infantilizacije – taj poriv prema jednostavnijim vremenima, jednostavnijoj stvarnosti – vrlo često može biti preteča fašizmu”, rekao je Moore, napominjući kako “smo krenuli malo čudnom stranputicom u politici”, jer kada je Donald Trump izabran, filmovi o superherojima bili su vrlo dominantni. Ravno do dna