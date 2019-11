Potplaćenost učitelja je dovela do toga da škole više ne mogu pronaći učitelje i profesore matematike, biologije, kemije, fizike, a o informatici da ne govorimo. Nisu šutili godinama već desetljećima. Sada pomalo gubimo i učitelje. Vas ni to ne brine, jer će Vaše dijete ići u privatnu školu, dok moje neće. Moje dijete kao i sva ostala djeca u ovoj zemlji imaju pravo na obrazovanje, a trenutno im Vi to pravo onemogućujete jer ne želite udovoljiti zahtjevima učitelja i profesora. Vi nudite povećanje plaće od 6,11% svim državnim i javnim službenicima iako to nisu niti tražili, a učitelju mog djeteta ne želite udovoljiti i ispuniti zahtjev. Novaca za sve imate ali samo za učitelje nemate!? Ovim putem ZAHTJEVAM da odmah ispunite sve zahtjeve sindikata kako bi se nastava nastavila normalnim tijekom. Zapamtite: ne zarađujete Vi moju plaću, već ja Vašu. Cijelo pismo