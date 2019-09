Stupid White Men

Pismo koje je objavio Guardian počinje: Dugi niz godina, mi, domorodački vođe i amazonski narodi, upozoravamo vas, našu braću, koja su nanijela toliko štete našim šumama. Ono što radite promijenit će cijeli svijet i uništiti naše dom, a uništit će i vaš dom… Zašto to radite? Vidimo da je to zato da neki od vas mogu dobiti mnogo novca. Na jeziku Kayapo, mi novac zovemo piu caprim, „tužnim lišćem“, zato što je to mrtva i beskorisna stvar i donosi samo štetu i tugu… Guardian / Index