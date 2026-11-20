Zanimljivo pitanje i odgovor. Dora u odgovoru izbjegava dvije zamke: banalni optimizam tipa „samo vjeruj u sebe” i jednako banalno prebacivanje cjelokupne odgovornosti na društvo. Slaže da su životne mogućnosti ozbiljno su određene klasnim položajem, naslijeđenom imovinom i ekonomskim okolnostima, ali istodobno pokušava čitateljicu osloboditi vlastitog nemilosrdnog suca. Čovjek se ponekad treba odmoriti od neprestanog rada na sebi i samooptimizacije. To je danas gotovo industrija: svaki životni problem navodno je posljedica neke naše pogreške koju još nismo uspjeli ispraviti. Dorin savjet: “Nisi bila glupa, nego si hrabro našla način da se baviš stvarima koje voliš, i to unatoč tome što nisi imala uvjete koje većina ima.” Kulturpunkt