Šalata puna. Uz to, svidio mi se i novi razmještaj da se već pri ulasku vidi pozornica kao na dlanu, a ne da joj se, kao što je bilo dosad, prilazi s leđa (razlog tome nažalost su posljedice potresa nakon kojeg su tribine očigledno u fazi da ih treba srušiti, jer ljudi na njih ne smiju). No i u toj situaciji je auditorija bilo i više nego dovoljno, a produkcija i veličina pozornice možda nikad nisu bili raskošniji. … Svega su još dvije-tri pjesme dijelile Placebo od odličnog koncerta, a da su kojim slučajem potegnuli pet ili šest hitova, na kojima su posebno škrtarili sinoć, do kraja godine bi se po gradu pričalo o nezaboravnom koncertnom iskustvu. Ovako, prosto ti bude žao svih onih radnika koji su spajali pozornicu i hrpetine kablova po suncu za sat i dvanaest minuta svirke, tj. sat i osamnaest s bisom. Ravno do dna