Nađite novac za njih!

Ako se u idućih 30-ak dana ne pojavi neki novac kojim bi mogli premostiti prijelazno razdoblje do novih natječaja i eventualno dobiti financijsku potporu za iduću godinu, linija će biti ugašena, kaže predsjednik udruge Plavi telefon Miroslav Vučenović. Nitko nam ne treba dati novac, čekamo natječaje, gradske, državne ili europske kojima nudimo svoje programe i čekamo da nešto od toga prođe, objašnjava. I dalje radimo od ponedjeljka do petka, od 9 do 20, volonteri su tamo i javljaju se. Za korisnike je sve uvijek bilo besplatno, naglašava, a tako je i danas. HRT, Novi list