Paraziti pod zaštitom države

Nakon što je pobunu protiv HGK-a podigla udruga Glas poduzetnika (UGP), odnosno njezini lideri Hrvoje Bujas i Dražen Oreščanin, ne jenjava nezadovoljstvo tom intitucijom. Smatraju da se treba ukinuti obvezno članstvo u HGK-u jer ne isporučuju nikakvu uslugu te ne zastupaju interese članova, a priklonila im se i agencija Five, jedna od najvećih hrvatskih IT tvrtki, čiji je osnivač Viktor Marohnić reagirao uputivši ove riječi: “HGK je simbol korupcije, reketa od strane države, maltretiranja, tlačenja i iskorištavanja vrijednih ljudi koji se bave društveno korisnim radom i zato trebaju biti prva u nizu institucija koje ćemo srušiti i pustiti da se stvore nove i bolje institucije koje će stvarno zastupati interese svojih članova.” Vladin odgovor Boži Petrovu koji je u Saboru predložio obustavu plaćanja članstva do kraja godine zbog ugroze koja je nastupila, a u kojem ističu kako smatraju da je takav korak nepotreban samo je raspalio već ogorčene poduzetnike koji smatraju da je to samo podupiranje uhljebničkog sistema koji nikomu ne koristi te da se Komora trebala raspustiti već nakon afere Nadana Vidoševića. Index