Američki r’n’b pjevač Bruno Mars osvojio je šest Grammyja, između ostalog nagrađen je za najbolji album, snimku i pjesmu godine. Kad je primao nagradu za najbolji album zahvalio se ostalim nominiranima u toj kategoriji – Gambinu, Lorde, Jay-Z-ju i Kendricku Lamaru. Kendrick Lamar je osvojio pet Grammyja, uključujući za najbolji rap album za ‘Damn’, The Weeknd je dobio nagradu za najbolji urbani suvremeni album – ‘Starboy’, za najbolji alternativni album nagrađeni su The National za ‘Sleep Well Beast’, najbolji rock album je ‘A Deeper Understanding’ The War on Drugs, Alessia Cara nagrađena je kao najbolja nova izvođačica itd. Ovdje svi nominirani i nagrađeni. USA Today