Sve u dobroj mjeri

Magazin The Spurce razgovarao je s nekoliko dizajnera interijera kako bi saznao što morate imati na umu i što trebate razmotriti prije početka projekta kako biste izbjegli moguće pogreške. Kada razmišljate o postavljanju različitih vrsta podova u različitim prostorijama, važno je planirati glatki prijelaz s jednog na drugi. Na primjer, ako prelazite s pločica na drvo ili kamen, možda će vam trebati prijelazni profili (prag) kako biste to učinili. To će osigurati uredan prijelaz između različitih podnih obloga. Jedna od najčešćih grešaka prilikom odabira podnih obloga je loše mjerenje, pa potrošite na materijal koji vam je na kraju viška.