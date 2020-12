“Iznos javnoga duga dosegao je krajem ožujka 288,5 milijardi kuna, čime je njegov udio u BDP-u narastao na razinu od 87,7 posto. Nastavak takvih tendencija kretanja javnoga duga doveo bi do kraja godine do zabrinjavajućih 90 posto udjela u BDP-u. Iako je to još daleko od situacije u kojoj se nalazi Grčka (u kojoj je krajem prošle godine javni dug dosegao 177,1 posto BDP-a), tendencije kretanja jasno upozoravaju na posljedice neprovođenja strukturnih reformi i zanemarivanja potrebe provedbe fiskalne konsolidacije“, komentirao je posljednje podatke Zvonimir Savić, direktora Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK. Index