Moguće da ste i vi u kutku dalekih želja imali u planu nabaviti dron koji snima sjajne videe i radi odlične fotografije, ali ste odustali jer je tu puno nepoznanica. Trebaju li vam papiri i dozvole za dron? Koliko je kvalitetna fotografija i video? Nije li to preskupo?… DJI Mavic Mini ima jednostavne odgovore na to: ne trebaju vam dozvole jer je dron težak samo 249 grama, a dozvole trebaju za one od 250 grama i više. U kvalitetu snimaka se možete uvjeriti na nizu video recenzija, još jedna na YouTubeu, svi ju hvale. I još stane u malo širi džep od hlača. Cijena je sasvim prihvatljivih (moglo bi se reći i ludo povoljnih za ono što nudi) – 2.766,75 kn u Modul devet shopu.

Ovdje je i Techcrunch recenzija. Još jedna dobra video recenzija Škota koji ima dron kanal i koji je dron kupio svojim novcem.