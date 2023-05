Guns N' Roses

Neovlašteno posjedovanje oružja kažnjava se zatvorskom kaznom od šest mjeseci do pet godina, no ako ga dobrovoljno predate, nema nikakve kazne ni sankcija, apelira MUP, odnosno hrvatska policija koja već 16 godina provodi akciju “Manje oružja, manje tragedija”. Problem je u društvu koje veliča nasilje, koje ono gleda kao sredstvo pomoću kojega se dolazi do određenih probitaka.

18.705 komada dugog oružja posjeduju Hrvati. Uglavnom je riječ o oružju koje se koristi za lov

314.783 komada oružja bilo je u vlasništvu građana, pokazuju podaci MUP-a iz travnja 2023.

85.963 komada kratkog vatrenog oružja imaju Hrvati, kao i 34.550 komada oružja kategorije C

232.415 komada oružja registrirano je u Hrvatskoj. Svi koji imaju oružje mogu nazvati besplatni telefon 0800 8892, apelira MUP. 24sata