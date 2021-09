Ako misliš da i ti najbolje 'delaš', prijavi se

Tina Jesenković nominaciju je stekla kao autorica maske za film Itsi Bitsi redatelja i scenarista Ole Christiana Madsena nastao u dansko-hrvatskoj koprodukciji. Danska nacionalna godišnja filmska nagrada Robert dodijelit će se 7. veljače u Copenhagenu.

Film je biografska priča o Eiku Skaløeu, poznatom danskom aktivistu, pjesniku i glazbeniku, koja je smještena u 1960-te godine.

‘Vijest o nominaciji jako me iznenadila. Kada sam se malo pribrala od šoka bila sam sretna kao da sam pobijedila. Zapravo, za mene je ova nominacija jednaka samoj pobjedi. Uopće biti u istoj kategoriji s ostalim nominiranima, s Mortenom Jacobsenom od kojeg sam učila protetiku, pa to je fantastično’ kaže Tina i dodaje kako joj je rad na filmu jedan od najdražih projekata ikad, te kako su ekipa i produkcija i u Hrvatskoj i u Danskoj bili fenomenalni.

‘I maska i kostimi su na ovom filmu bili jako bitni. Trebalo je vjerno prikazati razdoblje 60-ih godina prošlog stoljeća, to posebno rock’n’roll vrijeme i sve promjene na glumcima kroz godine’ zaključuje na kraju Tina Jesenković koja se školovala na Westminister Collegeu u Londonu gdje je i nastavila raditi kao Make up artist na reklamama, spotovima i kratkim igranim filmovima. U Hrvatskoj je svoju karijeru započela na filmu Tri muškarca Melite Žganjer. Slijede filmovi Diana, Odiseja, Peti leptir, Simon čudotvorac, Jezero, Sve najbolje te serije Počivali u miru, Odmori se, zaslužio si i Novine. Osim toga, 2010. godine otvara Školu filmske maske Media Make up school u Zagrebu.

Inače, Dansku nacionalnu godišnju filmsku nagradu Robert dodijeljuje Danska filmska akademija. O pobjednicima odlučuju isključivo njeni članovi, a sama je nagrada priznanje danske filmske industrije izuzetnom doprinosu koji su filmski profesionalci ili sam film ostvarili tijekom prethodne godine. Robert se prvi put dodijelio 1984. godine, a nagrada je dobila naziv prema danskom kiparu Robertu Jacobsenu koji ju je i izradio.