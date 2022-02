Ideje koje vrijede

Portal Zgradonačelnik donosi primjere obaveza za suvlasnike i upravitelje zgrada, te sankcije koje su propisane za njihovo nepridržavanje, ali i tamo gdje ih nema. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Uredba o održavanju zgrada glavni su pravni akti koji propisuju koje su to obaveze, no za kršenja nekih obaveza sankcije nisu predviđene. Primjerice, suvlasnici su dužni sudjelovati u upravljanju nekretninom, kao i odrediti ovlaštenog upravitelja. Međutim, ako neka zgrada nema svog upravitelja, prema zakonu – nikome ništa. No, zato su u okviru drugih zakona neke stavke propisane novčanim i drugim kaznama, poput neosiguranog održavanja zgrade, neevidentiranja i neodržavanja aparata za gašenje požara i evakuacijskih puteva, neomogućavanje ispitavanja plinskih instalacija i sličnog. U članku se spominju i neka druga prava i mogućnosti, poput zahtjeva za isključenjem nekoga iz suvlasničke zajednice ako postoji opravdanost za to.