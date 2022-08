Ponuda uključuje 2 noćenja ALL INCLUSIVE LIGHT (doručak, ručak i večera s uključenim pićem iz šankomata uz obroke) za 2 osobe + 1 ili 2 djece do 11,99 godina u Grand Hotelu View 4*. Možete birati 2 all inclusive noćenja za dvoje u Superior dvokrevetnoj sobi od 3.-17.9.:

s 1 pomoćnim ležajem za 2999 kn

s 2 pomoćna ležaja za 3345 kn

Ili također 2 noćenja za 2 osobe od 17.9.-6.10.:

s 1 pomoćnim ležajem za 1949 kn

s 2 pomoćna ležaja za 2179 kn

Uključeno je i korištenje vanjskog i unutarnjeg grijanog bazena te dječjeg bazena, sunčališta s pogledom na more, ležaljki i suncobrana, SPA zone (grijani unutarnji bazen s ležaljkama, ice sauna, dry sauna, system sauna, relax zona) i hotelske teretane. Više detalja ovdje.