Prošle je godine čak 450 djece čekalo na posvojenje u Hrvatskoj, na listama centara za socijalnu skrb bilo je 1.400 posvojitelja, no posvojeno je tek 85 djece, zato što je sustav spor. “Činjenica je da su ta djeca apsolutno nevidljiva. Nevidljiva za zastarjele infrastrukture, za sporost sudova, za manjak socijalnih radnika” – rekla je Antonija Skender iz inicijative Moramo vam nešto reći kod Šprajca. Njena partnerica iz inicijative Marta Divjak o samom posvajanju rekla je da nije o plemenitom činu – “To je potreba ljudi da imaju obitelj. To je jako hrabro, ali nije plemenito, ne bih to nazvala plemenitim. Treba prestati od udomljavanja i posvajanja raditi senzacionalizam, to je jednostavno – ljudi žele djecu, dijete želi roditelje”.