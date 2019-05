Potpredsjednik austrijske vlade nazvao Hrvatsku ‘grosse sheisse’, a od domaćih “suverenista” ni glasa

I zato imam potrebu ovdje, dva tjedna prije vjerojatnog debakla demokracije, reći: ne, nisu svi oni isti. I ne – nije točno da hrvatski građani nemaju za koga glasovati. Tko to tvrdi, taj izgovara sranje. Jer, možda nikad u povijesti hrvatske demokracije na izbornim listićima raznih opcija nije bilo toliko pametnih, duhovitih, stručnih, čestitih i pozitivnih ljudi kao što je to slučaj ovog svibnja, na ovim izborima. Krenut ću od one liste koja mi je osobno najbliža, a to je lista Zelene ljevice… – kao i uvijek inteligentno i s osjećajem zbori Jurica Pavičić u članku koji ne bi trebali preskočiti.