Puno redaka koda i jedan veliki jpeg

Beepleov digitalni kolaž 'Everydays: The First 5000 Days' aukcijska kuća Christie's prodala je na internetskoj dražbi koja je trajala od 25. veljače do 11. ožujka, za 69,3 milijuna dolara. Bilo je to prvo potpuno digitalno umjetničko djelo koje je prodala ova aukcijska kuća i treća najviša cijena koju je na aukciji postigao živi umjetnik; više su dosad dobili samo Jeff Koons i David Hockney. Beepleovo djelo prodano je kao NFT ili nezamjenjivi token. Jedinstvene i nedjeljive, ove digitalne datoteke funkcioniraju kao trajni zapis autentičnosti i vlasništva, sprečavajući preuzimanje i kopiranje određenih djela.