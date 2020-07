Privatna imovina, javan problem

Index u zanimljivom članku postavlja pitanje trebaju li trošak štete od potresa snositi vlasnici stanova ili država. Saša Cvetojević na Facebooku je komentirao slučaj ovako: Da, ja sam kreten koji plaća osiguranje. I koji je za štetu od potresa već dobio lovu. Ne čekam izbore, stranke i političare da mi donesu zakon i da mi riješe problem. Ovako, kad to riješi država, svi vi koji ste platili osiguranje platit ćete štetu onima koji to nisu učinili. Ovako ćete i vi, sirotinja iz Like i Slavonije, biti solidarni s onima koji imaju stanove u centru Zagreba, vrjednije nekoliko puta od vaših kuća. U čemu je problem imati osiguranje od potresa ako si vlasnik nekretnine?

