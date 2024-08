I pazi na prebivalište

Kontrolom je utvrđeno da jedno vozilo nikada nije bilo registrirano u evidencijama motornih vozila u Republici Hrvatskoj te da na isto nije na propisan način obračunat i plaćen porez na motorna vozila. Korisnica, koja ima prebivalište u RH, navela je da vozilo koristi iznimno i to u trajanju od samo 1.5 sati radi obavljanja neodgodivog posla. Ona naravno nije vlasnica tog vozila. Kakve sada ona kao takva ima veze s tim porezom i Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila? Ima! Taj zakon propisuje da su predmet oporezivanja motorna vozila na koje nije obračunat i plaćen posebni porez, a koja se registriraju sukladno posebnim propisima. Vozačica je platila kaznu višu od 23 tisuće kuna. No, ima i iznimaka, a on se tiče termina “kratkotrajne uporabe vozila u RH”. Revija HAK