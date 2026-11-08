S kreveta na sastanak u tri sekunde

Radi se o zgradi u centru Koprivnice koja je zaštićeni spomenik kulture, trenutno prekrivena reklamnom ceradom. Čekalo se da Grad postane stopostotni vlasnik, a sad bi mogli krenuti u obnovu u okviru zanimljivog projekta “CowoRking cOLiving copLayINg”, akronima CROLLIN, koji urbane sredine formiraju u multifunkcionalni prostor za mlade poduzetnike. U tom bi prostoru poduzetnici zajednički radili u uredima, imali zajedničke resurse i dvorane za razonodu na raspolaganju, ali i stanovali. Imali bi na raspolaganju brzi internet, radne stolove, zajedničke sobe za sastanke, uredsku opremu. Ali i pojedinačne sobe za spavanje te zajednički dnevni boravak, kuhinju, kupaonicu… Danica.. o projektu pisao i Lokalni prije tri godine.