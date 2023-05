Give peace a chance

Grčka gradi zidove na granici s Turskom, Frontex čvrsto nadzire Egejsko more, Italija kažnjava spašavanje. U središnjem Mediteranu je, prema Međunarodnoj organizaciji za migracije (IOM), od 2014. do danas umrlo ili nestalo više od 20.000 ljudi. Grčka je pojačala kontrole duž kopnene i morske granice s Turskom zbog očekivanog dolaska raseljenih nakon strašnih potresa u Turskoj i Siriji u kojima je oko 1,2 milijuna ljudi ostalo bez doma. Između 2014. i 2022. ukupna duljina “ograda” na vanjskim granicama EU-a i unutar EU područja povećana je s 315 na 2048 kilometara. Više od 100.000 izbjeglica stiglo je lani u Italiju čamcima. Desna vlada premijerke Giorgie Meloni uvela je oštre mjere protiv organizacija koje se bave spašavanjem na moru, uključujući novčane kazne do 50.000 eura za brodove koji zanemare zahtjev da zatraže luku i uplove u nju odmah nakon poduzimanja prvog spašavanja na moru. Novosti