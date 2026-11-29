Gradsko vijeće Washingtona izglasalo je zakon kojim će se stanovnike financijski motivirati da ne ponavljaju kaznena djela. Zakon je modeliran prema postojećima u Richmondu i u Kaliforniji koji su doveli do pada kriminala. Prema zakonu izdvojit će se do 200 stanovnika glavnog grada za koje se procijeni da imaju najveći rizik ponavljanja kaznenih djela i oni će sudjelovati u programima rehabilitacije i drugim programima. Ukoliko ispune svoje obveze i ne počine kaznena djela primit će naknadu čiji iznos nije definiran zakonom. U Kaliforniji sudionici takvih programa primaju do 9.000 dolara godišnje. Poslovni, Washington Times