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Povjesničar Ryan Gingeras u knjizi ‘Opća povijest mafije’ ruši mitove o podzemlju i razotkriva ga kao nemilosrdan biznis
U knjizi Opća povijest mafije, povjesničar Ryan Gingeras dekonstruira holivudske mitove o časti i obitelji, prikazujući organizirani kriminal kroz povijest isključivo kao prilagodljiv poslovni model. Prateći evoluciju od drevnih bandita i osmanskih hajduka, preko talijanske Cose Nostre, japanskih jakuza i kineskih trijada, pa sve do posthladnoratovskih mreža i ratnih profitera poput Arkana, autor pokazuje kako su kriminalci često služili kao produžena ruka oslabljenih država. Danas, zaključuje Gingeras, tradicionalne gangstere u crnim šeširima zamijenili su “kontroverzni poduzetnici”, a poslovanje podzemlja preselilo se u sferu kriptovaluta, visoke politike i unosnih državnih ugovora. tportal