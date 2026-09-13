Tijekom teške noći na Braču aktivni požar zahvatio je šire područje Milne i Ložišća, no mjesto je uspješno obranjeno. Prema riječima glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića, provedena je djelomična evakuacija oko 200 ljudi koji su smješteni u Supetru i Postirama. Zabilježeni su lakši slučajevi udisanja dima i manja materijalna šteta na objektima, ali veće ozljede nisu prijavljene. Otvorenog plamena više nema, a sve raspoložive vatrogasne snage ostaju na terenu pratiti situaciju. Index, Jutarnji