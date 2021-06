'Jabuka' ipak neće pasti daleko od stabla

Kultni zagrebački klub Jabuka nedavno je dobio novog vlasnika: tvrtku Pozitivan ritam. Prvi čovjek tvrtke Vedran Meniga, ujedno i vlasnik diskografske kuće PDV Records, na press konferenciji tijekom predstavljanja programa za ljetni program na Martinskoj u Šibeniku osvrnuo se i na preuzimanje Jabuke, na čiji se natječaj javio iako nije očekivao da bi mogao proći: Mislili smo, okej, napravili su prvi natječaj da vide tko će ponuditi više i time dobiti uvid koliko bi sve to moglo stvarno vrijediti, pa da u idućem natječaju pogoduju nekom svom. Prema želji bivšeg zakupca novi klub će imati novo ime, a otvorenje će biti kada to odobri Stožer. Neće se ići u nove i skupe renovacije prostora, iako noviteta neće nedostajati. Ravno do dna