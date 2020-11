Odnosi s tajnošću

Europljani su od 2014. do 2017. zatražili i dobili od Googlea brisanje rezultata pretraživanja za 2,4 milijuna stranica. Europski sud pravde donio je 2014. presudu popularno nazvanu right to be forgotten, odnosno “pravo na zaborav” gdje Google mora iz tražilice brisati URL-ove sajtova koji su “netočni, neadekvatni, irelevantni ili pretjerani” (Google ne briše stranice, samo uklanja linkove iz pretrage). Veliku većinu od 89% ovih zahtjeva Googleu su uputili pojedinci, a tek ostatak tvrtke i udruženja, dok se najčešće tražilo uklanjanje profesionalnih informacija, u 24% slučajeva. Inače, Google ne briše sve što ljudi traže – odobrili su brisanje u 43% zahtjeva. Googleov izvještaj o ovome. Mashable