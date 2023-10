Talibanska jurilica

Razlozi propasti američke politike izgradnje države u Afganistanu detaljno su analizirani, a većina procjena upućivala je na to da je afganistanska vojska u potpunosti bila ovisna o SAD-u, od streljiva do oružja, zračne podrške, logistike i treninga. Nakon američkog povlačenja iz zemlje potplaćeni afganistanski vojnici zaključili su da riskiranje života za korumpiranu elitu u Kabulu nije isplativo. Također, cilj izgradnje moderne afganistanske države i prisiljavanje talibana da se uključe u politički sistem zemlje nisu bili ostvarivi jer su talibani sve to vidjeli kao nelegitimnu tvorevinu stranaca. Aljazeera