Za ovaj se nisu bunili
Predstavljene nove vizualizacije i detalji rekonstrukcije stadiona u Kranjčevićevoj ulici
Arhitektonski ured Sirrah projekt objavio je nove vizualizacije rekonstrukcije stadiona u Kranjčevićevoj, koji će imati 11.163 sjedeća mjesta, natkrivene tribine i teren 4. UEFA kategorije. Radove vrijedne oko 47,5 milijuna eura s PDV-om izvodi Strabag, uz financiranje iz gradskog proračuna. Uz stadion dolaze novi trg, parking, solarni paneli i vertikalni vrtovi. Radovi su počeli u proljeće 2025., a završetak se očekuje početkom 2027. Kranjčevićeva će privremeno ugostiti Dinamo kako bi se omogućilo rušenje i gradnja novog stadiona u Maksimiru. Idejno rješenje izradio je Arhitektonski fakultet. tportal