Predstavljene nove vizualizacije i detalji rekonstrukcije stadiona u Kranjčevićevoj ulici - Monitor.hr
Ponedjeljak (14:00)

Za ovaj se nisu bunili

Predstavljene nove vizualizacije i detalji rekonstrukcije stadiona u Kranjčevićevoj ulici

Arhitektonski ured Sirrah projekt objavio je nove vizualizacije rekonstrukcije stadiona u Kranjčevićevoj, koji će imati 11.163 sjedeća mjesta, natkrivene tribine i teren 4. UEFA kategorije. Radove vrijedne oko 47,5 milijuna eura s PDV-om izvodi Strabag, uz financiranje iz gradskog proračuna. Uz stadion dolaze novi trg, parking, solarni paneli i vertikalni vrtovi. Radovi su počeli u proljeće 2025., a završetak se očekuje početkom 2027. Kranjčevićeva će privremeno ugostiti Dinamo kako bi se omogućilo rušenje i gradnja novog stadiona u Maksimiru. Idejno rješenje izradio je Arhitektonski fakultet. tportal


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19.08. (16:00)

Ima li dobrovoljaca?

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Radovi se odnose na 152 metra pješačke zone uz južni rub stadiona u Kranjčevićevoj ulici. Trajal ibi dva mjeseca, a uključuju ukidanje okomitog parkiranja za automobile i postavljanje 304 mjesta za bicikle, novu odvodnju, zelenilo te prilagodbu kolnika. Projekt je usklađen s rekonstrukcijom stadiona čiji je završetak ključan za preseljenje klubova i početak radova na novom Maksimiru. Zbog složenih komunalnih instalacija i važnosti rokova, za izvođače su predviđena stroga pravila i nadzor. Jutarnji

10.11.2024. (15:00)

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Dinamo će igrati u Kranjčevićevoj, nakon što se stadion rekonstruira

A to je najavljeno do listopada 2026. godine. Radovi kreću početkom iduće godine. Trenutačno je kapacitet stadiona 4000 mjesta, a prema UEFA-inim kriterijima za međunarodne utakmice, trebao bi imati barem 8000 pa će s istočne strane nadograditi tribinu na taj kapacitet i imat će 11500 mjesta. Postoje dvije verzije projekta. U prvoj stadion ima dvije tribine sa zelenilom koje okružuje sjevernu i južnu stranu, a prema drugoj su u planu dodatne tribine kapaciteta do 12.000 mjesta. Država je pristala odvojiti po 100 milijuna kuna u 2024. i 2025. za obnovu stadiona, a dio bi trebao sufinancirati Grad Zagreb u suradnji s HNS-om i UEFA-om. Arhitekt Otto Barić kritizirao je ovu odluku, apelirajući na nepovoljan utjecaj na okoliš i okolinu, uz napomenu kako ga takav pristup podsjeća na Horvatinčića. Index

24.10.2016. (10:58)

Kvadrat povijesti

Sportske: Srušit će se Zagrebov stadion, novcem napraviti krov na Maksimiru

Stadioni NK Zagreba u Kranjčevićevoj trebao bi uskoro biti srušen i prodan nakupcima zemljišta, koji će ga pretvoriti u shopping centre, hotele, atraktivni komercijalni centar u srcu Zagreba. Od tog novca sagradio bi se krov na maksimirskom stadionu, renovirao bi se stadion Hrvatskog dragovoljca, uložilo bi se u nogometne škole, kako pišu Sportske i zaključuju: Povijest ide u arhivu, neka živi profit!