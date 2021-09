Zabilježeno u tekicu

Na ZagrebDoxu se prikazuje debitantski dugometražni dokumentarac Čekaj me glumca Damira Markovine, o složenim odnosima u vlastitoj obitelji. Prepoznao sam u dinamici naših obiteljskih odnosa nešto što smatram filmski vrijednim, za što mi se čini da na zanimljiv način govori o tome kako je to postojati danas tu, na ovom prostoru omeđenom zajedničkim jezikom, u obitelji podijeljenoj granicama. To su dnevni nesporazumi dviju generacija – jedne na odlasku, koja je ostvarila svoje najluđe snove, ali i dočekala da ih druga – generacija vlastite djece, sahrani na groblju snova – kaže Markovina za Mixer.