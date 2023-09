Osim ako si Cinoberu prodao Šćukin berek i ako ti susjed nije Presvetli

U određenim slučajevima, kad ne postoji drugi način da bi vlasnik prišao svojoj nekretnini s javnog puta, može se koristiti pravom na služnost prolaza preko susjedne nekretnine drugog vlasnika. To je pravo vlasnika jedne nekretnine da se posluži nečijom susjednom nekretninom, a čiji vlasnik to mora trpjeti. Stvarne se služnosti mogu podijeliti na poljske (zemljišne) i kućne. Najčešće poljske su: služnost puta, služnost vode, služnost paše i šumske služnosti. Služnost vode npr. može biti: pravo crpljenja vode, pravo pojenja stoke i služnost vodovoda. No, važno je znati da se ovo pravo osniva tek kad ne postoji drugi način prilaza. Agroklub