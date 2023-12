Stara škola je najbolja škola

Tako su legendarni Beatlesi imali svoj prvi singl u top 10 još od 1996. Njihova pjesma Now and Then, nastala uz pomoć umjetne inteligencije i vokala dvojice živućih članova benda, 81-godišnjeg Paula McCartneya i 83-godišnjeg Ringa Starra, dospjela je na sedmo mjesto Billboardove ljestvice 100 najvećih hitova. Tu je i novi album Rolling Stonesa, Hackney Diamonds. Mick Jagger (80), Keith Richards (80) i Ronnie Wood (76) novim su albumom dosegli treće mjesto Billboardovih top 200 najslušanijih albuma. Album Rockstar 77-godišnje Dolly Parton prošlog je mjeseca također došao na treće mjesto Billboardovih Top 200, što je najviša pozicija nekog njenog albuma ikada. Stariji glazbenici uspjehe su nanizali i izvan ljestvica. Elton Johnova turney Goodbye Yellow Brick Road nakratko je srušila rekord za turneju s najvećom zaradom svih vremena (taman prije Eras turneje od Taylor Swift). Forbes