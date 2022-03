Glazbena scena ostala je bez još jednog velikog imena. Taylor Hawkins, bubnjar Foo Fightersa, iznenada je preminuo u 50-toj godini života za vrijeme turneje benda po Južnoj Americi. Hawkins je pronađen mrtav u svojoj hotelskoj sobi, a uzrok smrti još nije objavljen. Prve zapaženije nastupe imao je uz Alanis Morissette i Jagged Little Pill, a Foo Fightersima se na poziv David Grohla priključio 1997. Basist Nate Mendel ga smatra zaslužnim za kvalitetu benda, a Grohl ga naziva najboljim prijateljem i “partnerom u zločinu”. Hawkins je bio i pjevač, izveo je, između ostalog, “Cold Day in the Sun” i “Sunday Rain”, često je pjevao covere i drugih bendova, uključujući i moćnu izvedu “Somebody to love” grupe Queen. Surađivao je s mnogim glazbenicima i bendovima i bez sumnje je imao još puno toga za dati.

Rolling Stone, Index.hr