Izbornu pobjedu na izvanrednim parlamentarnim izborima odnio je “antisistemski” pokret Samoopredjeljenje (Vetëvendosje!). Radi se o neobičnoj stranci za balkanske prilike, ne zato što Vetëvendosje ne bi bila nacionalistička stranka (ona to itekako jest), nego zato što ona svoj nacionalizam ne svodi isključivo na etnički šovinizam. Radi se o pokretu koji želi znatno manji utjecaj stranih aktera u zemlji čija je suverenost još snažnije ograničena od one njezinih susjeda. Uz to inzistiraju na socijalnijim politikama, zbog čega se smatra strankom ljevice.