Ljudi te zainteresiraju za knjigu

HTV-ov novinar i spisatelj Dražen Ilinčić okrunit će 27. lipnja svoju vezu sa 17 godina mlađim partnerom Alenom Kovačem, što ne bi bilo iznenađujuće da još donedavno nije govorio o braku “kao o setu tradicionalnih pravila” koja ga ne zanimaju: “Naravno da nikad nisam bio protiv gej braka, samo me nije zanimala takva vrsta partnerstva. No onda me nakon dugih razgovora na temu braka jednog dana moj partner zaprosio. Kako ga iskreno volim i jako mi je stalo do njegove sreće, odlučio sam reći ‘da'”, objašnjava Ilinčić. T-Portal