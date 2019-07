U nedjelju se zatvara kino Cineplexx smješteno u zagrebačkom Kaptol centru, a iz tvrtke poručuju kako će se usredotočiti na kina u trgovačkim centrima City Center One. Ne zna se što će biti u kaptolskom Cineplexxu. U Splitu je otvoren Mall of Split, treći veliki trgovački centar u gradu, a stručnjaci procjenjuju da je nakon zasićenja tržišta u Zagrebu i Split došlo do granice na kojoj je pitanje je li isplativo otvaranje novih trgovačkih centara.