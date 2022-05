"Skandal stoljeća"

„Novinarstvo je najbolji posao na svijetu. Ja sam u osnovi novinar. Cijeloga života bio sam novinar. Moje su knjige knjige novinara pa makar se to ne vidi uvijek.“, izjavio je slavni kolumbijski pisac, otac magijskog realizma, Gabriel García Márquez. (…) Prisjetio se pariške anegdote iz 1955.: neki njegov prijatelj izišao je na prozor i svojim latinskoameričkim kumpanjima euforično objavio “da je diktator pao”. Okej, ali koji? “Nastalo je komešanje jer je svatko od nas pomislio da je pao onaj njegov”, piše Gabriel García. “Argentinci su mislili da je to bio Juan Domingo Perón, Paragvajci da je to bio Alfredo Stroessner, Peruanci su pomislili na Manuela Odríju, Kolumbijci na Gustava Rojasa Pinillu, Nikaragvanci na Anastasia Somozu, Venezuelci na Marcosa Péreza Jimenéza, Gvatemalci na Castilla Armasa, Dominikanci na Rafaela Leónidasa Trujilla, a Kubanci na Fulgencia Batistu.” Pa hajde ti sad ne budi ljevičar, piše Ivica Ivanišević za Slobodnu.