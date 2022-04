Aktivisti svijeta, usporite se

Gotovo pola površine Hrvatske pokrivaju šume, pa je ona jedna je od najšumovitijih zemalja Europe. Ali aktivisti tvrde da su šume ugrožene i zato su državnu tvrtku Hrvatske šume prijavili Europskoj komisiji. Hrvatske šume godišnje zasade do devet milijuna sadnica, a krajem 2021. iz hrvatske je Vlade stiglo obećanje da će ta brojka narasti na deset. Istovremeno nas biolog Dušan Jelić upoznaje s pojmom takozvanih “praznih šuma“. Fizički stabala ima posvuda, ali ne postoji ekosustav koji bi uključivao dovoljnu bioraznolikost. Stoga zaziva usporavanje sječe. Ako dođe do vjetroizvale, stablo padne, neka istrune dolje. Jednostavno, radi tog truljenja, doći će do razvoja kukaca, druge flore… Tu će se razviti druga fauna u podnožju, to će omogućiti nekim vrstama kukaca, različitih životinja da se tu nasele. DW