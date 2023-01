Em republikanac, em McCarthy. Nije Joe, već Kevin. Ali i on bi u "lov na vještice"

Treći siječnja u SAD-u ima posebno značenje. Nakon svakih kongresnih izbora to je tradicionalno dan kad se novoizabrani Kongres sastaje na svoju konstituirajuću sjednicu. Senatori i zastupnici u Predstavničkom domu polažu prisegu. Ove godine s radom počinje 118. Kongres. Za predsjednika Joea Bidena to znači da će drukčije vladati. Njegova Demokratska stranka uspjela je na izborima u studenom, istina, sačuvati tijesnu većinu, ali u Predstavničkom domu oporbeni republikanci sad imaju većinu – 222 od 435 mjesta. “Amerikancima se sviđa kad vlada i parlament nisu u rukama jedne stranke. Zaustavit ću nekontrolirano trošenje uludo poreznog novca, želim promjene u energetskoj politici i politici useljavanja”, kaže republikanac iz Kalifornije Kevin McCarthy koji želi biti izabran za predsjednika Predstavničkog doma. On bi naslijedio Nancy Pelosi i time postao treći najutjecajniji čovjek u američkoj vlasti, nakon predsjednika i potpredsjednice. Deutsche Welle