Već je sad kasno pripremati se za zimu

S obzirom na strelovit rast cijena i neizvjesnost dostupnosti ostalih energenata,građani se ponovno okreću tradicionalnom grijanju na drva, te potražnja za ogrjevnim drvom jako raste. Već prošle godine potražnja je bila dvostruko veća od količina koje smo proteklih desetljeća prodavali kućanstvima. Uz to, cijena ogrjeva za domaćinstva iz Cjenika HŠ d.o.o. je Odlukom Vlade RH snižena za 20 posto, a i PDV na ogrjev je snižen s 25 na samo pet posto. No, iz Hrvatskih šuma kažu da može doći do zastoja isporuke zbog smanjene dinamike proizvodnje. Razlog su brojni kišni dani i vremenske nepogode koje su obilježile ljeto, ali i činjenica da je od lanjskog kadra drvosječa ostala na radu svega trećina – njih oko 40 od nekadašnjih približno 120. DW