Ne previše vesela epizoda

Nije ni travanj, a News Barovci slave 420. Epizodu, jel. Slučajno ili ne, upravo je protekli tjedan završio u znaku baklje, i to olimpijske. Biden se povukao iz predsjedničke utrke, a u našu se uključila Selak Raspudić. Dužnosnici vlade nisu dobili povišicu, već drugu plaću. To je antikoruptivna mjera, prepoznaje Borna. I to dok je svaki peti Hrvat na rubu siromaštva, ne veseli vijest rasta plaća i mirovina oko 20 posto, kad je inflacija narasla na 23 posto. Prag siromaštva za kućanstvo s jednom osobom prošle godine iznosila je 493 eura mjesečno…