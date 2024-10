Prijedlozi i kondicionali uz priloge

Gori Europa, Turska, Grčka, vatra je došla do same Atene. Kolijevka civilizacije gori, a to nije slučajno, kaže Borna. A zmaj koji nas proždire spominjao se i na Veliku Gospu. Možda svi gledaju House of Dragon? Tu je i tragedija s trajektom Lastovo, uz izmotavanja vladajućih…