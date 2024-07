Prime Time nova epizoda, ovaj put pomalo filer, stvari su u zraku, nema baš nešto konkretno. Dogode se ti neki članci u Jutarnjem listu, pa onda pola emisije ode na to, al’ što ćete. Malo o DP-u, Mostu, HDZ-ovom novom/starom korupcijskom skandalu. I to je to. Jesmo rekli da ima nova Zovica?