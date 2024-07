Baterije iz komšiluka

Vrućine i dalje vladaju, udaraju i na kognitivne sposobnosti. Tjedan je prošao u znaku HDZ-ovih unutarstranačkih izbora, gdje se birao jedan kandidat, izlazak na izbore da zaokruže jednog kandidata je kao da jedna momčad izađe na teren i unatoč činjenici da je druga odustala sama napucava loptu. Ne ide se protiv pobjedničkog tima, no možda je to propuštena prilika za adresiranje i nekih problema, otvaranje tema. No, važno da se u vodećoj stranci prakticira demokracija. Kao i kod Turudića, kojemu se ne sviđa transparentnost komunikacije DORH-a s novinarima. Podravka će kupiti Fortenovim poljoprivredni portfelj, čime je Vujnovac povukao granicu po Dravi, kao nekad ban Jelačić. Prošli tjedan prošao je i u znaku Ultre, a u novoj epizodi sviraju i nove pjesme AI benda.